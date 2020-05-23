Ольга Бузова высказалась о захвате заложников в московском банке: «Я была готова приехать на переговоры»

Имя 34-летней Ольги Бузовой вновь в топе всех новостей. В субботу, 23 мая, человек в форме сотрудника курьерской доставки захватил заложников в отделении «Альфа-Банка» в центре Москвы и угрожал взорвать здание. Мужчина настоятельно требовал пригласить Ольгу Бузову, отмечая при этом, что они лично не знакомы: «Нам надо её сейчас сюда, чтобы она нам рассказала правду. Она причастна к этому. Она забрала у меня все. Все, что было во мне. При этом я с ней не знаком. Но она меня знает. И я ее знаю. Она виновата во всем, она верхушка пирамиды».

«Я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать», — заявила перепуганная телеведущая в Stories.