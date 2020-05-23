Ольга Бузова высказалась о захвате заложников в московском банке: «Я была готова приехать на переговоры»
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Имя 34-летней Ольги Бузовой вновь в топе всех новостей. В субботу, 23 мая, человек в форме сотрудника курьерской доставки захватил заложников в отделении «Альфа-Банка» в центре Москвы и угрожал взорвать здание. Мужчина настоятельно требовал пригласить Ольгу Бузову, отмечая при этом, что они лично не знакомы: «Нам надо её сейчас сюда, чтобы она нам рассказала правду. Она причастна к этому. Она забрала у меня все. Все, что было во мне. При этом я с ней не знаком. Но она меня знает. И я ее знаю. Она виновата во всем, она верхушка пирамиды».
«Я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать», — заявила перепуганная телеведущая в Stories.
Позднее Ольга записала видеообращение, в котором сообщила, что готова была приехать на переговоры с захватчиком: «Для меня сегодняшняя новость — полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы. Я уже в курсе, что этот ужас закончился. И слава богу, что никто не пострадал! Наши спецслужбы сработали идеально! Спасибо им за это».
Отметим, что, благодаря слаженной работе сотрудников банка, людей, находившихся в помещении, удалось вывести через черный ход, а также сообщить о происшествии в полицию. К моменту штурма в отделении находились два человека — сам захватчик и заложник. СМИ сообщают, что взрывное устройство не было обнаружено, у задержанного был лишь муляж бомбы. Более того, установлена личность преступника — им оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников. Однако эта информация не подтверждена официально.
Фото и видео: Instagram
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