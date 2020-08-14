Ольга Бузова лишилась 19 млн рублей из-за убыточных ресторанов

Два года назад Ольга Бузова открыла несколько ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, назвав сеть в честь себя BUZfood. В проект бизнес-вуман вложила 10 млн рублей, а потеряла на нем гораздо больше. Через год после открытия заведений общественного питания Бузова с менеджерами поняли, что рестораны не вышли в прибыль, а вскоре стали приносить убытки. И заведения стали закрывать один за одним.

Весной 2020 года стало известно, что Ольга лишилась ресторанного бизнеса — его прикрыли из-за неуплаты налогов. И теперь выясняется, что на ресторанном бизнесе «звезда» потеряла чуть меньше 19 млн рублей.

В налоговых отчетах за 2019 год говорится, что «певица и актриса» лишилась 18 949 000 рублей, уточняет Mash.

Гуру ресторанного бизнеса прогнозировали гибель ресторанного проекта Бузовой еще на стадии его зарождения. «Ольга не занималась этим бизнесом сама, а была всего лишь его лицом. А ее менеджеры вскоре поняли, что им это неинтересно», — комментировал владелец десятков ресторанов Аркадий Новиков.