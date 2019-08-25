Олег Меньшиков попал в реанимацию

Вечером 24 августа стало известно, что актер и режиссер Олег Меньшиков находится в реанимации одной из московских клиник. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, художественному руководителю театра имени Ермоловой стало плохо после употребления алкоголя.
Олег Меньшиков в фильме "Статский советник"
Представители 59-летнего Олега Меньшикова пока не прокомментировали произошедшее.
Редакция Passion.ru желает Олегу Евгеньевичу Меньшиков скорейшего выздоровления!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!