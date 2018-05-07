Оксана Фандера прокомментировала тревожную новость о своей экстренной госпитализации

Несколько часов назад в российских СМИ замелькали новости о госпитализации актрисы Оксаны Фандеры. Источники сообщили, что звезда была госпитализирована в одну из городских клиник медиками «скорой помощи», и предварительный диагноз — приступ панкреатита.

Журналисты телеканала РЕН ТВ смогли дозвониться до самой Оксаны, и она опровергла информацию о своей болезни, твердо заявив, что с ней все в порядке и это просто слухи.