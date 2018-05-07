Оксана Фандера прокомментировала тревожную новость о своей экстренной госпитализации

Несколько часов назад в российских СМИ замелькали новости о госпитализации актрисы Оксаны Фандеры. Источники сообщили, что звезда была госпитализирована в одну из городских клиник медиками «скорой помощи», и предварительный диагноз — приступ панкреатита.
Журналисты телеканала РЕН ТВ смогли дозвониться до самой Оксаны, и она опровергла информацию о своей болезни, твердо заявив, что с ней все в порядке и это просто слухи.
Более того, в интервью «Пятому каналу» Фандера смеялась: «Я уже считаю количество звонков, я думала не брать трубку, но потом поняла, что это будет как-то расти… Все в порядке! Все хорошо. Слышите, как я разговариваю? Все хорошо, только смешно уже…».
Фото: Instagram