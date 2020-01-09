Округлившийся живот 52-летней Ренаты Литвиновой вызвал переполох в Сети

«52-летняя Рената Литвинова выставила напоказ большой живот», «Журналисты заподозрили 53-летнюю Литвинову в беременности», «53-летняя Рената Литвинова показала огромный живот на новом фото», «Обман зрения? Рената Литвинова заинтриговала интересным положением», — гласят заголовки Интернет-изданий.

Скептики сомневаются: может быть актриса, которой 12 января исполнится 53 года, просто вкусно и обильно отметила Новый год?

А как считаете вы?