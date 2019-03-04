Официально: названа причина ухода Децла из жизни

В ночь на 3 февраля известный рэпер Децл скончался в гримерке после клубного выступления в Ижевске. Спустя месяц медики объяснили, что послужило причиной этой трагедии.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что молодой мужчина скончался из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает РИА «Новости». При этом представитель СК не подтвердила, но и не опровергла информацию о наличии в крови Децла алкоголя или запрещенных веществ.
К слову, недавно стало известно, что все права на имя Децла, музыкальное наследие и клипы будут принадлежать его сыну Антонию. Позднее жена музыканта Юлия рассказала в своем микроблоге, что родители покойного мужа практически объявили ей войну. «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)», — написала вдова Кирилла Толмацкого.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomokhov, Gennadii Usoev / Global Look Press, Instagram