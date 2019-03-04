Официально: названа причина ухода Децла из жизни

В ночь на 3 февраля известный рэпер Децл скончался в гримерке после клубного выступления в Ижевске. Спустя месяц медики объяснили, что послужило причиной этой трагедии.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что молодой мужчина скончался из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает РИА «Новости». При этом представитель СК не подтвердила, но и не опровергла информацию о наличии в крови Децла алкоголя или запрещенных веществ.