Роскошное винтажное кольцо и предложение в День святого Валентина: 34-летняя Кэти Перри выходит замуж за 42-летнего Орландо Блума

Напомним, оба влюбленных уже успели побывать в браке до того, как встретились. Кэти была замужем за актером Расселлом Брэндом, а Орландо — женат на супермодели Миранде Керр. Экс-«ангел» Victoria’s Secret родила от него сына Флинна.

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Текст: Мария Мельникова

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