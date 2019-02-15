Роскошное винтажное кольцо и предложение в День святого Валентина: 34-летняя Кэти Перри выходит замуж за 42-летнего Орландо Блума

Американская поп-дива Кэти Перри и британский актер Орландо Блум встречаются (с перерывами) уже три года, и в этот День святого Валентина «эльф» наконец решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца. На это намекнула сначала счастливая мама Кэти, Мэри Хадсон, в своем Facebook, запустив волну слухов среди поклонников, затем сами будущие супруги подтвердили радостную новость в Instagram.
На совместном селфи Кэти демонстрирует роскошное винтажное помолвочное кольцо. «In full bloom» («В полном цвету»), — так подписала снимок певица.
Напомним, оба влюбленных уже успели побывать в браке до того, как встретились. Кэти была замужем за актером Расселлом Брэндом, а Орландо — женат на супермодели Миранде Керр. Экс-«ангел» Victoria’s Secret родила от него сына Флинна.
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Текст: Мария Мельникова
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