Одиннадцатилетний вундеркинд поступил на факультет аэрокосмической инженерии

Родители объяснили, что малыш превосходил своих сверстников в знаниях по математике. В 11 лет он стал студентом технического колледжа Чаттахучи.

На данный момент Калебу 12. Он учится на втором курсе, а через два года получит степень бакалавра в области аэрокосмической инженерии. Как отметил студент, будущую специальность он выбрал осознанно, так как всегда мечтал полететь в космос. Андерсон планирует поступить в Технологический институт штата Джорджия или Массачусетский технологический институт. Он намерен пройти стажировку у главы Tesla и SpaceX Илона Маска.