Одиннадцатилетний вундеркинд поступил на факультет аэрокосмической инженерии
Ребенок живет в американском штате Джорджия. Как рассказали родители, в девять месяцев он выучил язык жестов, чуть позже начал читать, а к двум годам же умел решать математические задачи. Именно тогда родители отдали его в первый класс. «К девяти месяцам он мог подписать более 250 слов, а к 11 месяцам он уже говорил и читал», - рассказали члены его семьи. Клэр и Коби Андерсон, родители мальчика, вскоре осознали, что их первый ребенок был особенным.
Андерсон помнит, что в школе все его одноклассники были выше него. «Я тогда был настолько маленьким, что едва мог ходить», — объяснил он. В три года за выдающиеся способности и высокий уровень интеллекта американца приняли в MENSA, ассоциацию людей с высоким показателем IQ.
Родители объяснили, что малыш превосходил своих сверстников в знаниях по математике. В 11 лет он стал студентом технического колледжа Чаттахучи.
На данный момент Калебу 12. Он учится на втором курсе, а через два года получит степень бакалавра в области аэрокосмической инженерии. Как отметил студент, будущую специальность он выбрал осознанно, так как всегда мечтал полететь в космос. Андерсон планирует поступить в Технологический институт штата Джорджия или Массачусетский технологический институт. Он намерен пройти стажировку у главы Tesla и SpaceX Илона Маска.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!