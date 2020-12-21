Один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался на 83 году жизни

В понедельник, 21 декабря, на 83-м году жизни скончался советский писатель и сценарист Александр Курляндский. Он стал особенно известен благодаря работе над мультфильмом «Ну, погоди!».

О смерти сценариста изданию РБК рассказала его юрист Светлана Верхоглядова. Причиной его смерти стали последствия продолжительной болезни:

«Он умер сегодня ночью, в 1:15. Похороны состоятся 23 декабря, точное время и место будут известны позднее», — отмечает она.

Александр Курляндский написал сценарии для 20 выпусков «Ну, погоди!», является автором множества книг и сценариев, которые легли в основу известнейших российских и советских фильмов и мультфильмов: «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог», «Баба-яга против!» и других.

Он писал также детские книги, а некоторые из его рассказов легли в основу эпизодов киножурнала «Ералаш».

Курляндскому были присуждены много премий и наград. Так, он был удостоен Государственной премии СССР в 1988 году, а в 2007 году он получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».