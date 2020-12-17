Очаровательные котята-гиганты стали звездами в Сети
Котята по кличкам Шэдоу и Арчи настолько огромные, что не верится глазам: их длина от передних лап до кончиков хвостов оставляет около метра.
Пара планировала усыновить только одного норвежского лесного кота, но когда сводный брат котенка начал мурлыкать около Мэри, они поняли, что нужно забрать домой обоих. Каждый котенок весит более шести килограммов и может вытянуться более чем на метр в длину. Четвероногие потребляют корм на 150 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей) в месяц, хозяева регулярно покупают для них игрушки, средства от блох и наполнитель.
THICC KITTIES 😮https://t.co/KAVgUYDPAl— Metro (@MetroUK) December 16, 2020
Несмотря на то, что люди обвиняют Мэри из Сент-Олбанса, Хертс, в том, что она обработала снимки в фотошопе, хозяйка признается, что изображения на 100% реальные и были сделаны случайно.
«Они милые великаны, и меня бы не было без них. Когда я вижу кошек у других людей, понимаю, что их питомцы по сравнению с моими крошечные. Если я сейчас встречаю пушистого кота обычного размера, думаю: что с ним не так», - признается Мэри.
Как уточнила британка, многие люди не поверили в подлинность фото, которые она разместила в Facebook. Люди считали, что пушистики не могут быть такими огромными, и поэтому снимки – фейк. По ее словам, коты очень любят людей и получают удовольствие от жизни.
Фото: pixabay.com
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