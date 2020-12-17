Очаровательные котята-гиганты стали звездами в Сети

Несмотря на то, что люди обвиняют Мэри из Сент-Олбанса, Хертс, в том, что она обработала снимки в фотошопе, хозяйка признается, что изображения на 100% реальные и были сделаны случайно.

«Они милые великаны, и меня бы не было без них. Когда я вижу кошек у других людей, понимаю, что их питомцы по сравнению с моими крошечные. Если я сейчас встречаю пушистого кота обычного размера, думаю: что с ним не так», - признается Мэри.

Как уточнила британка, многие люди не поверили в подлинность фото, которые она разместила в Facebook. Люди считали, что пушистики не могут быть такими огромными, и поэтому снимки – фейк. По ее словам, коты очень любят людей и получают удовольствие от жизни.