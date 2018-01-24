В Москве прошла церемония вручения одной из важнейших отечественных кинематографических премий.

Минувшим вечером «Мосфильм» собрал весь цвет отечественного бомонда — в одном из павильонов кинематографического комплекса состоялась XVI торжественная церемония вручения главной профессиональной кинопремии «Золотой орел». Самые яркие представители киноиндустрии, среди которых Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Татьяна Михалкова, Дарья Мороз, Мария Кожевникова, прошли по красной дорожке премии.

Елизавета Боярская, ставшая одним из триумфаторов премии, очаровала нежным образом в длинном шелковом платье с пышной юбкой.

Елизавета Боярская

Мария Кожевникова и Анна Михалкова в длинных черных платьях устроили негласную битву декольте.

Мария Кожевникова

Анна Михалкова

А Елена Захарова, ставшая мамой чуть менее двух месяцев назад, восхитила стройной фигурой в обтягивающем кружевном комбинезоне. В коротком интервью актриса призналась, что питается в соответствии с диетой кормящей мамы и просто кормит ребенка грудью. По ее словам, именно это и позволило ей быстро вернуться в форму.

Елена Захарова

Награду за лучший фильм получила картина «Салют-7», которая обошла в этой номинации такие работы, как «Большой» Валерия Тодоровского, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Время первых» Дмитрия Киселева и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Лучшим телефильмом был назван мини-сериал «Анна Каренина», а Елизавета Боярская, исполнившая в нем главную роль, получила приз за «Лучшую женскую роль в телефильме».

Мы публикуем полный список лауреатов премии «Золотой орел — 2018»:

«Лучший игровой фильм» — «Салют-7»

«Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)» — «Анна Каренина» «Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)» — «Оптимисты» «Лучший неигровой фильм» — «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» «Лучший короткометражный фильм» — «Время жить, время умирать» «Лучший анимационный фильм» — «Два трамвая» «Лучшая режиссерская работа» — Андрей Звягинцев — «Нелюбовь»

«Лучший сценарий» — Анастасия Пальчикова — «Большой»

«Лучшая мужская роль в кино» — Евгений Миронов — «Время первых»

«Лучшая женская роль в кино» — Ирина Горбачева — «Аритмия»

«Лучшая мужская роль второго плана» — Владимир Ильин — «Время первых» «Лучшая женская роль второго плана» — Алиса Фрейндлих — «Карп отмороженный» «Лучшая мужская роль на телевидении» — Сергей Пускепалис — «А у нас во дворе» «Лучшая женская роль на телевидении» — Елизавета Боярская — «Анна Каренина» «Лучшая операторская работа» — Игорь Гринякин — «Викинг» «Лучшая работа художника-постановщика» — Сергей Февралёв, Юлия Макушина — «Анна Каренина. История Вронского» «Лучшая работа художника по костюмам» — Екатерина Шапкайц — «Викинг» «Лучшая музыка к фильму» — Юрий Потеенко — «Время первых» «Лучший монтаж фильма» — Серик Бейсеу, Мария Сергеенкова — «Салют-7» «Лучшая работа звукорежиссера» — Владимир Литровник, Павел Дореули — «Викинг» «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» — Пётр Горшенин, Ольга Афиногенова — «Последний богатырь» «Лучшие визуальные эффекты» — Студия визуальных эффектов CGF — «Время первых» «Лучший зарубежный фильм в российском прокате» — «Ван Гог. С любовью, Винсент» / Loving Vincent (Великобритания, Польша) — прокатчик «Ракета Релизинг»