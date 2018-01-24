Очаровательная Елизавета Боярская, пленительная Мария Кожевникова и другие звезды на вручении премии «Золотой орел»
Минувшим вечером «Мосфильм» собрал весь цвет отечественного бомонда — в одном из павильонов кинематографического комплекса состоялась XVI торжественная церемония вручения главной профессиональной кинопремии «Золотой орел».
Самые яркие представители киноиндустрии, среди которых Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Татьяна Михалкова, Дарья Мороз, Мария Кожевникова, прошли по красной дорожке премии.
Елизавета Боярская, ставшая одним из триумфаторов премии, очаровала нежным образом в длинном шелковом платье с пышной юбкой.
Мария Кожевникова и Анна Михалкова в длинных черных платьях устроили негласную битву декольте.
А Елена Захарова, ставшая мамой чуть менее двух месяцев назад, восхитила стройной фигурой в обтягивающем кружевном комбинезоне. В коротком интервью актриса призналась, что питается в соответствии с диетой кормящей мамы и просто кормит ребенка грудью. По ее словам, именно это и позволило ей быстро вернуться в форму.
Награду за лучший фильм получила картина «Салют-7», которая обошла в этой номинации такие работы, как «Большой» Валерия Тодоровского, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Время первых» Дмитрия Киселева и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Лучшим телефильмом был назван мини-сериал «Анна Каренина», а Елизавета Боярская, исполнившая в нем главную роль, получила приз за «Лучшую женскую роль в телефильме».
Мы публикуем полный список лауреатов премии «Золотой орел — 2018»:
«Лучший игровой фильм» — «Салют-7»
«Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)» — «Анна Каренина»
«Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)» — «Оптимисты»
«Лучший неигровой фильм» — «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека»
«Лучший короткометражный фильм» — «Время жить, время умирать»
«Лучший анимационный фильм» — «Два трамвая»
«Лучшая режиссерская работа» — Андрей Звягинцев — «Нелюбовь»
«Лучший сценарий» — Анастасия Пальчикова — «Большой»
«Лучшая мужская роль в кино» — Евгений Миронов — «Время первых»
«Лучшая женская роль в кино» — Ирина Горбачева — «Аритмия»
«Лучшая мужская роль второго плана» — Владимир Ильин — «Время первых»
«Лучшая женская роль второго плана» — Алиса Фрейндлих — «Карп отмороженный»
«Лучшая мужская роль на телевидении» — Сергей Пускепалис — «А у нас во дворе»
«Лучшая женская роль на телевидении» — Елизавета Боярская — «Анна Каренина»
«Лучшая операторская работа» — Игорь Гринякин — «Викинг»
«Лучшая работа художника-постановщика» — Сергей Февралёв, Юлия Макушина — «Анна Каренина. История Вронского»
«Лучшая работа художника по костюмам» — Екатерина Шапкайц — «Викинг»
«Лучшая музыка к фильму» — Юрий Потеенко — «Время первых»
«Лучший монтаж фильма» — Серик Бейсеу, Мария Сергеенкова — «Салют-7»
«Лучшая работа звукорежиссера» — Владимир Литровник, Павел Дореули — «Викинг»
«Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» — Пётр Горшенин, Ольга Афиногенова — «Последний богатырь»
«Лучшие визуальные эффекты» — Студия визуальных эффектов CGF — «Время первых»
«Лучший зарубежный фильм в российском прокате» — «Ван Гог. С любовью, Винсент» / Loving Vincent (Великобритания, Польша) — прокатчик «Ракета Релизинг»
Фото: starface