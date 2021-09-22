Оценена вероятность очередного повышения пенсионного возраста в России

Специалист рассказал о попытке снижения страховых взносов для МСБ в 2020 году до 15%, однако это никак не сказалось на собираемости налогов, а, наоборот, бизнес начал «выходить» из тени, выплачивая белую зарплату сотрудникам.

«Мы говорили еще в 2018 году, что это (повышение пенсионного возраста) не решит проблему. Те проблемы, которые заложены, не позволяют получить позитивный результат только от одной меры, такой как повышение пенсионного возраста; надо менять очень многое», — сказал Борис Титов. Об этом сообщили в Om1.ru.

Как сообщает омбудсмен Титов, на данный момент в России продолжает снижаться коэффициент замещения пенсией утрачиваемого при прекращении занятости заработка. Так, к 2020 году она снизилась до 29,2%, между тем уровень инфляции обгоняет рост пенсий.