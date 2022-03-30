Объявленный в федеральный розыск пранкер-миллионник Хизри Запиров задержан полицией

Хизри Запиров был объявлен в федеральный розыск еще в начале зимы. Поймать его удалось только сейчас. По данным Telegram-канала «112», блогера и его помощника Лусика Карапетяна подозревают в мошенничестве. По версии следствия, молодые люди занимались продажей ставок с якобы 100-процентной гарантией выигрыша. Клиенты переводили блогеру огромные суммы денег в надежде заработать на ставках. Помимо этого, Хизри рекламировал нелегальную букмекерскую контору с онлайн-казино. Предположительно, она принадлежит самому Запирову.

Сам блогер утверждает, что он не скрывался, а о том, что объявлен в федеральный розыск, узнал из новостей. На данный момент задержанного допрашивают в отделении полиции.

Напомним, что Хиза — автор многочисленных развлекательных видео на люксовых автомобилях. В своих видео он демонстрирует зрителям разнообразные пранки.