Обвинявшую сына бизнесмена в изнасиловании модель осудили на 3,5 года за порнографию

В понедельник, 17 августа, СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили, что модель Анна Лисовская осуждена на 3,5 года общего режима по обвинению в обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних.

Несмотря на то, что Лисовской предстоит провести в местах лишения свободы около 6-7 месяцев (ей будут зачтены проведенные в СИЗО годы), ее адвокат будет обжаловать приговор.

Неприятности у модели начались после того, как в 2016 году она сначала рассказала свою историю телеканалу LifeNews, а затем - дала показания против сына российского бизнесмена Константина Шарыго. 22-летняя на тот момент девушка обвинила своего бывшего бойфренда Александра в изнасиловании. «Экс» позвал ее в гости, она согласилась, но после визита к нему попала к медикам - те диагностировали у нее перелом носа и сотрясение мозга. Молодой человек, которому на тот момент был 21 год, сам сдался властям, но отсидев некоторое время в СИЗО, был отпущен под подписку о невыезде. Девушка сообщала, что ей предлагали 7 миллионов рублей за молчание.

Несколько лет назад Анну также обвиняли в совращении 12-летней сестры экс-бойфренда. На обвинение в том, что модель якобы сфотографировалась обнаженной и отправила фото девочке, она возразила, что ее телефон был похищен.