Обвинявшую сына бизнесмена в изнасиловании модель осудили на 3,5 года за порнографию
Фото: Соцсети
В понедельник, 17 августа, СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили, что модель Анна Лисовская осуждена на 3,5 года общего режима по обвинению в обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних.
Несмотря на то, что Лисовской предстоит провести в местах лишения свободы около 6-7 месяцев (ей будут зачтены проведенные в СИЗО годы), ее адвокат будет обжаловать приговор.
Неприятности у модели начались после того, как в 2016 году она сначала рассказала свою историю телеканалу LifeNews, а затем - дала показания против сына российского бизнесмена Константина Шарыго. 22-летняя на тот момент девушка обвинила своего бывшего бойфренда Александра в изнасиловании. «Экс» позвал ее в гости, она согласилась, но после визита к нему попала к медикам - те диагностировали у нее перелом носа и сотрясение мозга. Молодой человек, которому на тот момент был 21 год, сам сдался властям, но отсидев некоторое время в СИЗО, был отпущен под подписку о невыезде. Девушка сообщала, что ей предлагали 7 миллионов рублей за молчание.
Несколько лет назад Анну также обвиняли в совращении 12-летней сестры экс-бойфренда. На обвинение в том, что модель якобы сфотографировалась обнаженной и отправила фото девочке, она возразила, что ее телефон был похищен.
Фото: cоцсети (аккаунты @miss_lisovskaya в Instagram и @misslisovskaya в vk.com - сейчас удалены или принадлежат другим пользователям)
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!