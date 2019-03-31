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Общественный активист Зузана Чапутова стала первым женщиной-президентом Словакии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зузана Чапутова

Фото: zuzanacaputova.sk/globallookpress
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Президентом Словакии впервые выбрали женщину.

Юрист по образованию, общественный активист по призванию души — так в двух словах можно описать нового президента Словакии Зузану Чапутову. 45-летняя женщина обошла других кандидатов, получив 58,3% голосов согласно данным Государственной избирательной комиссии, обработавшей 96,8% избирательных участков страны.

Зузана стала первым женщиной-президентом этой страны, не обладая политическим опытом. Женщина несколько лет плотно занималась экологией, общественными проблемами, выступала против жестокого обращения с детьми. В 2017 году Чапутова вступила в партию «Прогрессивная Словакия».

Фото: Mikula Martin/globallookpress

Соперник Зузаны Чапутовой, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, поздравил нового президента с победой.

Чем «грозит» этот результат выборов нашей стране — покажет время. Чапутова заявляла о необходимости улучшения отношений с Россией, пишет «Газета.ру».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress

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