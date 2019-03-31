Общественный активист Зузана Чапутова стала первым женщиной-президентом Словакии

Юрист по образованию, общественный активист по призванию души — так в двух словах можно описать нового президента Словакии Зузану Чапутову. 45-летняя женщина обошла других кандидатов, получив 58,3% голосов согласно данным Государственной избирательной комиссии, обработавшей 96,8% избирательных участков страны.

Зузана стала первым женщиной-президентом этой страны, не обладая политическим опытом. Женщина несколько лет плотно занималась экологией, общественными проблемами, выступала против жестокого обращения с детьми. В 2017 году Чапутова вступила в партию «Прогрессивная Словакия».