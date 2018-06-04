Обмороки, обыски и «слив» ответов: скандалы ЕГЭ вызвали бурную реакцию в Сети

До этого в Саратове ученик упал в обморок во время ЕГЭ по географии. Школьнику оказали медпомощь на месте. СМИ сообщили, что у него произошел спазм сосудов из-за сильного стресса.

В соцсетях появляется все больше свидетельств подобных случаев из-за жесткого обращения сотрудников охраны или преподавателей, следящих за процессом сдачи экзаменов.