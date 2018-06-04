Обмороки, обыски и «слив» ответов: скандалы ЕГЭ вызвали бурную реакцию в Сети

В эти дни российские выпускники школ сдают ЕГЭ, и он уже не обошелся без крупного скандала. Недавно в одном из учебных заведений Нижнекамска во время проведения ЕГЭ по химии школьницу заставили снять нижнее белье, чтобы пройти через металлодетектор. Сестра девушки рассказала в соцсетях, что ей пришлось избавиться от бюстгальтера и «в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить дальше под пристальным взглядом двух мужчин на ее грудь». По словам интернет-пользовательницы, у выпускницы началась истерика, и пришлось вызвать врача.
До этого в Саратове ученик упал в обморок во время ЕГЭ по географии. Школьнику оказали медпомощь на месте. СМИ сообщили, что у него произошел спазм сосудов из-за сильного стресса.
В соцсетях появляется все больше свидетельств подобных случаев из-за жесткого обращения сотрудников охраны или преподавателей, следящих за процессом сдачи экзаменов.
До ЕГЭ по истории я была бодра и весела), дала интервью зачем-то 🤦🏻♀️ ( в нём я рассказала о том, что мне не страшно , я всё напишу) , и что вы думаете? Когда я увидела ким у меня случилась маленькая истерика, потом меня выгоняли из туалета , придумали свои правила ( находиться в туалете не более 2 минут) НИГДЕ в правилах проведения это не написало!!! В кармане разглядели ручку , с таким высокомерием и осуждение забирали её. В общем большое спасибо, «Лицей 6» за потраченные в стенах вашего учебного заведения нервы (без нормальных туалетов) желаю организаторам чтобы ваши дети сдавали также😊😐 #егэ2018
Читаю иногда новости, крайне редко, но время проведения ЕГЭ отличается повторяющимися событиями из года в год. Мне не довелось сдавать экзамен, в силу возраста, но скоро уже мои дети будут сдавать его. Кто уже сдавал? Как все прошло? Действительно ли все сложно? Мне вообще кажется идея такого тестирования обычная схема для вытягивания денег и нервов. Да и все эти видео, про то, как дети через металлоискатели проверяются, шпаргалки и прочее.. Мне кажется это перебор. Почему то на более важных объектах такие проверки вообще спустя рукава, а тут просто по сути дети. Скоро мне сдавать экзамен на права. Теорию я знаю очень хорошо, вождение - стараюсь как могу. Но точно знаю, что из-за волнения я смогу "накосячить". И получается, что я вроде ничего не знаю. Хотя по факту это не так. Тоже самое и в школе. К чему такие экзамены, при которых страх знания предмета примешивается к общей напряженной ситуации? Развейте мои опасения или подтвердите! И честно говоря надеюсь, что к моменту окончания школы моих детей таких экзаменов не будет. ✋ #противегэ #комунуженегэ #вернитенормальныеэкзамены #мынехотимегэ #страшно #егэ2018 #экзаменывшколе
ЭТОТ ЕГЭ УЖЕ ПОПЕРЁК ГОРЛА!!! ⠀ Вы читаете новости??? Видели? Каждый год возникает какая то абсурдная ситуация на ЕГЭ, разводят вокруг этого события настоящий ажиотаж, эти новости всегда в ТОПе!!! ⠀ И в этом году снова - "В Татарстане не утихает история о том, что старшеклассницу заставили снять лифчик для проверки перед проходом на ЕГЭ" ⠀ А трусы как же? Пусть всё снимает!!! ⠀ Я конечно всё понимаю! Безопасность - раз. Контроль за отсутствием телефонов и гаджетов - два. Гонка за объективностью написанного экзамена (исключение списывания)- три. Это всё может и правильно. НО!!! Бедные дети! И чем дальше - тем хуже... ⠀ Ходили мы на экзамены, и шпаргалки носили и списывали даже, и телефонов/гаджетов у нас не было, и сдавали мы экзамены, и выпускались из школ, и поступали в институты... И ВСЁ ОТЛИЧНО!!! ⠀ В общем, лично у меня очень негативное настроение к этому вопросу! Мне искренне жаль детей, и боюсь даже представить, насколько жёстче всё будет к окончанию школы моей дочерью... ⠀ А у вас какое к этому отношение? . #егэ2018 #егэновости #егэтатарстан
Любопытно, что психолог нижнекамского Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Эйдос» заявила в интервью РИА «Новости»: «Самое важное — надо научить ребенка в любой ситуации вычленять главное. Ты пришла сдавать экзамен? Пусть без белья, но ты его сдашь, потому что это важнее. Взрослые могут расставлять приоритеты. Надо научить этому и подростков».
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