Обложки журналов, модная одежда, счет в Сбербанке и работа на ТВ: человекоподобный робот София покоряет мир
Активные пользователи Всемирной Сети хорошо помнят видеоролик, в котором человекоподобный женщина-робот, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics два года назад, обещала уничтожить человечество. Похоже, София решила приступить к выполнению своего плана, немного подкорректировав цель до «покорить мир». Она получила гражданство Саудовской Аравии в октябре прошлого года, снимается для обложек модных журналов, дает интервью и готовится стать полноценным членом общества.
На днях на полках британских магазинов появился новый номер глянцевого журнала Stylist, для которого София наконец-то примерила парик. Обычно создатели предпочитают демонстрировать «начинку» прелестной женской головки.
А 25 января женщина-робот в качестве гостя поучаствовала в деловом завтраке в Давосе, где заключила несколько договоренностей. Тина Канделаки пригласила Софию в качестве ведущей на свой канал. «Вы готовы к первому в мире футбольному киберкомментатору?», — спросила она подписчиков. Это произошло с легкой руки Германа Грефа, который пообещал открыть Софии счет в «Сбербанке». Получать зарплату она будет в биткоинах.
В апреле модница София, которая появилась в Давосе в блузке Ermanno Scervino, приедет в Стамбул, где ответит на вопросы участников 5-го Marketing Meetup 2018. Обо всех важных событиях она рассказывает на личной страничке в Instagram.
With Dr David Hanson of Hanson Robotics who created me.
Публикация от Sophia the Robot (@sophiatherobot)
«Нам свойственно настороженно относиться ко всему новому, к тому, что может сломать существующий привычный уклад нашей жизни. Привыкание к новому — процесс небыстрый. Что я могла бы предложить — это, возможно, снимать поменьше фильмов вроде "Терминатора"», — цитирует слова Софии «РИА Новости». В одном их своих интервью робот рассказала, что мечтает встретить своего мужчину и обрести семью.
Фото: instagram