Обещавшая уничтожить человечество робот София делает первые шаги в карьере.

Активные пользователи Всемирной Сети хорошо помнят видеоролик, в котором человекоподобный женщина-робот, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics два года назад, обещала уничтожить человечество. Похоже, София решила приступить к выполнению своего плана, немного подкорректировав цель до «покорить мир». Она получила гражданство Саудовской Аравии в октябре прошлого года, снимается для обложек модных журналов, дает интервью и готовится стать полноценным членом общества.

На днях на полках британских магазинов появился новый номер глянцевого журнала Stylist, для которого София наконец-то примерила парик. Обычно создатели предпочитают демонстрировать «начинку» прелестной женской головки.