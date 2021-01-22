Обеспечивающая родителей с 17 лет девушка рассказала, что это стало невыносимым
Автор, не захотевшая называть имени, уточнила, что получает среднюю заработную плату и не располагает свободными деньгами. Об огромных долгах отца и матери она узнала впервые в возрасте 17 лет, тогда судебные приставы постучались в дверь. Из-за кредитов они хотели лишить семью автомобиля. Долг перед ними подросток погасила из личных сбережений.
«В то время, как другие родители помогали большинству моих друзей покупать первые машины, поступать в университет, организовывать большие свадьбы и развиваться, я была банком для своих родных, экономя даже на мелочах», — уточнила она. За последние десять лет она отдала родителям более шести тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей) на оплату аренды жилья, покупку продуктов и другие расходы.
«Я всегда знала, что нищая. В моей юности родители всегда работали на низкооплачиваемых должностях и не стремились к росту. Добавьте к этому множество проблем со здоровьем, отсутствие накоплений на случай чрезвычайных ситуаций и, к моему ужасу, привычку курить 30 раз в день, и вы получите рецепт финансовой катастрофы», — добавила героиня.
Девушка огорчена тем, что близкие всегда проявляли финансовую безответственность. «У меня есть ипотека и счета, которые нужно платить, маленький сын, которого надо содержать. Вместо одной семьи, своей, я финансирую две», — продолжила она.
В то же самое время дочь поблагодарила мать и отца за любовь и внимание, которые они дарили ей в детстве. Она решила поделиться своей историей для того, чтобы читатели, столкнувшиеся с аналогичной проблемой, знали: они не одиноки. Анонимный автор планирует поговорить со своими близкими. «Я решила, что больше не могу одалживать деньги. Теперь у меня слишком много обязанностей, чтобы отвечать за их финансовые риски. Я люблю своих родителей больше всего на свете, но давать им взаймы средства становится невыносимым бременем», — резюмировала она.
Фото: pixabay.com
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