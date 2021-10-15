О чем мы мечтаем: ученые выяснили, на что россияне хотят потратить сбережения

Как сообщают «РИА Новости», аналитики опрашивали 1500 совершеннолетних россиян, имеющих накопления.

В прошлом году доля людей, придерживающихся сберегательного поведения, не превышала 20%, а сегодня достигает 23%, говорится в исследовании. Это происходит в связи с тем, что все больше россиян формируют некую подушку безопасности.

В первую очередь дело в «рациональности поневоле», поскольку из-за пандемии многие тратили свои накопления, а теперь начали восстанавливать капитал. Сбережения особенно важны для людей, имеющих кредиты, так как они могут уберечь от дефолта.

Также около 18% респондентов копят на жилье, их особенно привлекает покупка жилья за городом. Откладывают на автомобиль порядка 14% россиян, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. 12% желают приобрести крупную электронику и бытовую технику, а 8% — мечтают о свежем ремонте.