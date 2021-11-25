О чем говорит нитка, прилипшая к одежде, и другие народные приметы

Кроме того, по длине нитки возможно определить первую букву имени или фамилии будущего возлюбленного. Наматывая ее на палец, следует читать алфавит и, соответственно, последняя названная буква и укажет, как зовут суженого. Таким же способом можно провести гадание «любит — не любит».

Оттенок нитки определяет настроение человека, а также подсказывает своему обладателю о том, что его ждет. Так, предупредит девушку о судьбоносном знакомстве с русоволосым избранником, а мужчину — с блондинкой — белая нить. Ее рекомендуется хранить и никому не показывать, чтобы предсказания сбылись. Нитка серого цвета означает то же самое, только встреча произойдет позже.

Красный цвет знаменует предстоящие любовные приключения, яркое свидание или новое романтическое знакомство, которое перерастет в нечто большее, а розовый — свадьбу.

Нитку коричневого цвета характеризует уныние и депрессия, возможен неприятный разговор, а фиолетовый оттенок свидетельствует о проблемах в отношениях: обманах, изменах и приближении к разрыву. О скором расставании говорит и синяя нить, ее лучше сжечь. Также надо поступить и с прицепившимся черным, который указывает на недоразумения, ссоры, размолвки и конфликты.

Разноцветная нить означает, что все плохое — позади. Желтая и золотая подразумевают скорое путешествие, продолжительность которого зависит от длины нитки. Зеленый оттенок предвещает успехи в сфере финансов (повышение, выигрыш) и личной жизни (свадьба, рождение ребенка).