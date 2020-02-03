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«О болезни нужно говорить»: 48-летняя гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева призналась, что у нее рак

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Синдеева

Фото: Instagram

Диагноз «рак груди» медиаменеджеру поставили в конце 2019 года. И о том, что она борется с заболеванием, Синдеева рассказала в эфире своей авторской программы.

Генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева в эфире своей авторской программы, гостем которой стала автор книги и документального фильма «Победить рак» Катерина Гордеева, призналась, что и сама борется с этим страшным недугом.

Наталья Синдеева танцует дома

Рак груди 48-летней Синдеевой диагностировали в конце 2019 года, она сразу приняла решение, что обо всем расскажет мужу, детям, друзьям и коллегам.

«Большинство людей об этом не говорит и молчит, это ужасно неправильно. Я обо всем сразу рассказала детям, когда пришла домой от врача. Саша (Александр Винокуров — супруг Натальи Синдеевой, — прим. ред.) уже знал. Мы с ним решили, что обо всем нужно рассказать близким. Я рассказала не только дома, но и на работе. Я поняла, что это очень важно», — рассказала свою историю Наталья.

Гендиректор «Дождя» уверена, что озвучивание своей проблемы имеет и практическую ценность. После того, как в ее окружении узнали о диагнозе, многие посоветовали ей достойные клиники, кто-то порекомендовал нужную литературу. «Это полезно, никто у тебя не сидит на голове, но тебе дают подсказки», — уверена Наталья.

Она призналась, что дети по-разному отреагировали на неприятную новость. Ее 17-летний сын Лука сначала испугался, но потом, видя спокойное состояние матери, и сам успокоился. «Дочке 10, она слышала, что слово "рак" — это какое-то плохое слово, но она до конца еще все равно не понимает. Мы сказали, что это проблема, да, это не самая лучшая болячка, но мы решили не замыливать эту темы с детьми», — рассказала Наталья Синдеева.

Фото и видео: Instagram

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