«О болезни нужно говорить»: 48-летняя гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева призналась, что у нее рак

Рак груди 48-летней Синдеевой диагностировали в конце 2019 года, она сразу приняла решение, что обо всем расскажет мужу, детям, друзьям и коллегам.

«Большинство людей об этом не говорит и молчит, это ужасно неправильно. Я обо всем сразу рассказала детям, когда пришла домой от врача. Саша (Александр Винокуров — супруг Натальи Синдеевой, — прим. ред.) уже знал. Мы с ним решили, что обо всем нужно рассказать близким. Я рассказала не только дома, но и на работе. Я поняла, что это очень важно», — рассказала свою историю Наталья.