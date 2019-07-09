Нюша поучаствовала в #BottleCapChallenge, показав как открыть бутылку в тверке

«Слииииииишком горячо», «Что с ней после родов она изменилась», «Мамаша успокойтесь», «Это уже деградация народ», «Прости конечно но это противно», «Ужасно...», «Надеюсь это не вы», — осуждают одни подписчики.

«Ничего себе😻 не каждый так сможет!!!», «Хороший орех», «Твои танцы сводят нас с ума», «Довольно необычное исполнение челленджа», «Уделала всех, малышка», — хвалят другие.

Ранее одним из самых необычных называли ролик защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, открывшего бутылку языком. А Анастасия Волочкова открыла бутылку пуантами.