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Нюша поучаствовала в #BottleCapChallenge, показав как открыть бутылку в тверке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нюша

Фото: Instagram Нюши
Нюшу одновременно ругают и хвалят за откровенный ролик.

Самый необычный ролик в рамках #BottleCapChallenge продемонстрировала певица Нюша. Она показала, как открыть бутылку с помощью тверкинга.

«Слииииииишком горячо», «Что с ней после родов она изменилась», «Мамаша успокойтесь», «Это уже деградация народ», «Прости конечно но это противно», «Ужасно...», «Надеюсь это не вы», — осуждают одни подписчики.

«Ничего себе😻 не каждый так сможет!!!», «Хороший орех», «Твои танцы сводят нас с ума», «Довольно необычное исполнение челленджа», «Уделала всех, малышка», — хвалят другие.

Ранее одним из самых необычных называли ролик защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, открывшего бутылку языком. А Анастасия Волочкова открыла бутылку пуантами.

В оригинале в рамках челленджа крышку раскручивают и сбивают ударом ноги. Популярным этот флешмоб сделал Джейсон Стэтхэм.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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