Нюша и ее муж опубликовали трогательные снимки с новорожденной дочкой

Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями 6 ноября. У пары появилась очаровательная дочка, чье имя звезда пока скрывает. Зато отец Нюши недавно рассказал, что видел первые фото малышки и счел ее очень похожей на маму.

А уже 13 ноября Нюша решила выложить снимок с первой прогулки малышки по Майами, где она сейчас находится. «Это утро пахнет пряной корицей и эвкалиптом», — подписала Нюша фото, на котором позирует с коляской. Игорь Сивов тем временем пошел чуть дальше: в своих Instagram Stories он показал фото, на котором нежно обнимает малышку.