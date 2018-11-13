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Нюша и ее муж опубликовали трогательные снимки с новорожденной дочкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша с дочкой

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28-летняя Нюша решила опубликовать первый собственный снимок, сделанный после родов, а ее супруг Игорь Сивов показал дочку в своих Stories.

Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями 6 ноября. У пары появилась очаровательная дочка, чье имя звезда пока скрывает. Зато отец Нюши недавно рассказал, что видел первые фото малышки и счел ее очень похожей на маму.

А уже 13 ноября Нюша решила выложить снимок с первой прогулки малышки по Майами, где она сейчас находится. «Это утро пахнет пряной корицей и эвкалиптом», — подписала Нюша фото, на котором позирует с коляской. Игорь Сивов тем временем пошел чуть дальше: в своих Instagram Stories он показал фото, на котором нежно обнимает малышку.

На этих кадрах артистка и ее супруг выглядят совершенно счастливыми, а поклонники не преминули отметить, что уже спустя неделю после родов Нюша выглядит довольно стройной.

Фото и видео: Instagram

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