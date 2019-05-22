Няня, батлер и другие: в России назвали профессии с зарплатой до 500 тысяч рублей

В России назвали самые высокооплачиваемые профессии мая. В них попали няня и батлер (VIP-управляющий домом и хозяйством), сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Работа.ру.

Лидером рейтинга стал батлер, его услуги оценивают в 200-500 тысяч рублей. Соискатель должен иметь аналогичный опыт работы в «элитных» семьях в Арабских Эмиратах или Европе.

Управляющий домашним хозяйством должен владеть несколькими языками и иметь пятилетний стаж вождения. В его обязанности входит управление персоналом, организация и контроль домашних мероприятий, путешествий и составление бюджета.

Второй среди самых «дорогих» профессий стала вакансия водителя с личным грузовым транспортом. Ему готовы платить 200-360 тысяч рублей в месяц. Грузоперевозки он должен выполнять по Москве и области.

Няня-воспитатель попала на третью строку. На портале открыта вакансия на работу в русской семье, но проживающей в США. Няне обещают зарплату 300 тысяч рублей. Она должна ухаживать за маленькими мальчиком и девочкой, следить за их гардеробом, собирать в школу, играть. У кандидата должно быть педагогическое образование и опыт работы с детьми-аутистами.

Мастера по ремонту телевизоров оценили в 100-210 тысяч рублей, он попал на четвертое место. На пятой строке разместилась вакансия менеджера по открытию заведений HoReCa. Ему гарантируют зарплату 100-300 тысяч рублей.