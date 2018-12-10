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Новым «Холостяком» станет известный 24-летний видеоблогер Гусейн Гасанов?

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гусейн Гасанов

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В СМИ появилась информация, что блогер Гусейн Гасанов вот-вот объявит о своем участии в новом сезоне шоу «Холостяк».

Традиционно перед Новым годом вся страна узнает, кто же станет главным героем самого романтичного шоу «Холостяк». За несколько месяцев, которые прошли с момента финала предыдущего сезона (в котором, напомним, невесту выбирал Егор Крид), в Сети звучали самые разные предположения, и на днях в Telegram появилась информация, что «Холостяком» станет видеоблогер Гусейн Гасанов.

Сам молодой человек, а также представители канала ТНТ пока не прокомментировали слухи, однако летом этого года в интервью порталу Super.ru Гусейн заявил: «У меня direct разрывается от этого «Сходи на «Холостяк», «Иди на «Холостяк». Вот последние два дня, как я расстался, мне все пишут. Я думаю, что это возможно, почему нет… А может, мы уже договорились, а может… Всякое возможно. Скоро все будет известно». Гасанов действительно расстался с экс-возлюбленной Никой в конце июня.

Кстати, парень дружит не только с Егором Кридом, но и с героиней женской версии «Холостяка» («Замуж за Бузову») Ольгой Бузовой. А еще недавно его видели с участницей предыдущего сезона Аидой Гарифуллиной, которая сыграла в нескольких видеороликах, благодаря которым Гасанов и прославился.

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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