Новым «Холостяком» станет известный 24-летний видеоблогер Гусейн Гасанов?

Традиционно перед Новым годом вся страна узнает, кто же станет главным героем самого романтичного шоу «Холостяк». За несколько месяцев, которые прошли с момента финала предыдущего сезона (в котором, напомним, невесту выбирал Егор Крид), в Сети звучали самые разные предположения, и на днях в Telegram появилась информация, что «Холостяком» станет видеоблогер Гусейн Гасанов.

Сам молодой человек, а также представители канала ТНТ пока не прокомментировали слухи, однако летом этого года в интервью порталу Super.ru Гусейн заявил: «У меня direct разрывается от этого «Сходи на «Холостяк», «Иди на «Холостяк». Вот последние два дня, как я расстался, мне все пишут. Я думаю, что это возможно, почему нет… А может, мы уже договорились, а может… Всякое возможно. Скоро все будет известно». Гасанов действительно расстался с экс-возлюбленной Никой в конце июня.