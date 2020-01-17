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Новый тренд? Россиянки меняют «отчество» на «матчество» в паспортах и свидетельствах о рождении

В обществе обсуждают случаи регистрации «матчеств» вместо «отчеств» в российских ЗАГСах.

Сразу несколько случаев замены «отчеств» на «матчества» в документах россиянок зарегистрированы в последнее время в России. Так, 29-летняя томичка Мария Чернобровкина записала свою дочь как «Елизавета Марьевна». А жительница Барнаула Анастасия К. вместо Александровны стала Анновной.

«Для меня матчество и матроним — это женский сигнал о помощи. Представьте, женщину бросил мужчина. Почему она обязана давать ребенку отчество биологического отца, которому вообще наплевать?» — прокомментировал подобные случаи настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин.

«Согласно ст. 58 Семейного кодекса РФ отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае. Каких-либо исключений или дополнительных указаний на порядок образования отчества закон не содержит. В связи с этим при государственной регистрации рождения отчество ребенка образуется от имени его отца либо по обоюдному желанию родителей может не указываться», — прокомментировала пресс-служба ЗАГСов агентству «Москва».

В случае с отчеством «Марьевна» сработала удача: как объяснил сотрудник местного ЗАГСа, фактически это не «матчество», потому что есть аналог женскому имени Мария — Марий, оно есть в словаре русских имен. Чем руководствовались чиновники, выдавая документ с «матчеством» Анновна — пока непонятно.

Фото: Janie Airey/globallookpress

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