Новый способ отъема денег у населения: что предлагают мошенники под видом сотрудников ЖКХ

Мошенники ходят по квартирам и предлагают поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды. В первом случае они рекомендуют расположить прибор, который издает звуковой сигнал в случае утечки газа, над газовой плитой, что якобы поможет избежать взрыва в многоквартирных домах. «Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передается на пульт аварийной газовой службы. Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация. В Москве это "Мосгаз", а в регионах — региональный оператор, информацию о котором можно уточнить в местной администрации», — уточнил Вячеслав Балдин в беседе с агентством «РИА Недвижимость».

Также псевдосотрудники предлагают приобрести специальный очищающий фильтр для водопроводной воды и демонстрируют его преимущество. Однако они заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, под воздействием которого вода меняет свой цвет. «Проверкой качества воды занимается Роспотребнадзор и "Водоканал". Важно знать, что эта процедура проходит не в квартире, а на входе водопровода в дом. Кроме того, собственники должны знать, что на стадии подачи воды в централизованную систему, она проходит многоступенчатую очистку. Кроме того, настоящие сотрудники управляющих компаний не продают фильтры», — заявил специалист.