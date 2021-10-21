Новый способ отъема денег у населения: что предлагают мошенники под видом сотрудников ЖКХ
Мошенники ходят по квартирам и предлагают поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды. В первом случае они рекомендуют расположить прибор, который издает звуковой сигнал в случае утечки газа, над газовой плитой, что якобы поможет избежать взрыва в многоквартирных домах. «Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передается на пульт аварийной газовой службы. Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация. В Москве это "Мосгаз", а в регионах — региональный оператор, информацию о котором можно уточнить в местной администрации», — уточнил Вячеслав Балдин в беседе с агентством «РИА Недвижимость».
Также псевдосотрудники предлагают приобрести специальный очищающий фильтр для водопроводной воды и демонстрируют его преимущество. Однако они заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, под воздействием которого вода меняет свой цвет. «Проверкой качества воды занимается Роспотребнадзор и "Водоканал". Важно знать, что эта процедура проходит не в квартире, а на входе водопровода в дом. Кроме того, собственники должны знать, что на стадии подачи воды в централизованную систему, она проходит многоступенчатую очистку. Кроме того, настоящие сотрудники управляющих компаний не продают фильтры», — заявил специалист.
Иногда злоумышленники проворачивают и другую схему: представляются сотрудниками управляющей компании и в рамках якобы федеральной программы рекомендуют проверить и в дальнейшем заменить окна в квартире. Они не обманут и поставят новые стеклопакеты, однако они окажутся сомнительного качества и по завышенной цене. Реальные управляющие компании не занимаются заменой окон, отмечает Балдин. «Эта схема рассчитана на лиц преклонного возраста, которые в силу своей доверчивости не читают договор, написанный мелким шрифтом. В документе обычно прописываются различные дополнительные услуги, в результате чего стоимость нового стеклопакета возрастает в несколько раз. Кроме того, не прописываются технические характеристики изделий, что усложняет вероятность выигрыша по делу о мошенничестве в суде», — рассказал он.
Вячеслав Балдин отметил, что сотрудники ЖКХ обычно предупреждают о планируемых обходах и прочих мероприятиях заранее, например, разместив соответствующее объявление в подъезде. При отсутствии жильцов они предупредят о своем следующем приходе звонком из диспетчерской. «Если пришел человек, представляющийся сотрудником управляющей компании, жильцы всегда могут проверить достоверность визита, позвонив в управляющую компанию, после чего решить, стоит ли пускать его в квартиру», — заключил юрист.
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