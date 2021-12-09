Новый год можно встретить с отравлением: 50% красной икры в России признано фальсификатом

По словам специалиста, сейчас килограмм икры горбуши стоит более 6 тысяч рублей в розницу, а нерки, кеты, кижуча уже более 9 тысяч рублей за килограмм. «Что мы видим на рынке? Алчные торговцы реализуют икру прошлогодней путины. Там микробиология совершенно другая. Происходит тотальная фальсификация. Есть существенная разница в цене икры горбуши и нерки. Большинство покупателей не ориентируются в видах икры. Соответственно, дешевую выдают за дорогую. Это самый безобидный вид фальсификации. Продают прошлогоднюю икру, много синтетической икры, подделки под красную икру», — рассказал Александр Савельев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Согласно данным экспертов, порядка 50% продукции — фальсификат. Производители наполняют товар антибиотиками и Е-добавками с расчетом на увеличение срока хранения до трех лет. Ранее это было недопустимо, поскольку в России действовали определенные системы, которые позволяли безошибочно определить вид икры, точную дату и место вылова. При возобновлении подобного контроля качество икры повысится, а цена на нее снизится в несколько раз, отметил Савельев.

В результате экспертизы Россельхознадзора нарушения в составе были выявлены в каждой третьей банке икры. В 30 из 90 штук обнаружены отклонения по микробиологическим показаниям, а еще в семи — по химико-токсикологическим. Вдобавок в трех упаковках несоответствия были по консервантам, в двух — в использовании запрещенного в России уротропина.