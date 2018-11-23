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Новый директор Юлии Савичевой подтвердила ее уход от Максима Фадеева

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Савичева

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В Сети давно ходили слухи о том, что певица Юлия Савичева больше не сотрудничает с продюсером Максимом Фадеевым. На днях ее новый директор и пиар-агент прокомментировала эту информацию.

31-летняя певица Юлия Савичева долгие годы сотрудничала с известным продюсером Максимом Фадеевым. Именно он помог артистке построить карьеру, но, по слухам, не одобрил ее решение заняться своей личной жизнью и семьей. После рождения дочери Ани артистка не стала засиживаться в декрете и вернулась на сцену. Уже тогда появилась информация о том, что Савичева подумывает расторгнуть отношения с Фадеевым.

Сейчас в официальных группах Юлии в соцсетях нет упоминания продюсерского центра Максима Фадеева, а ее директором и пиар-агентом стала Юлия Сажина, экс-сотрудница Фадеева. «Юля работает с новой командой. У нее все хорошо. Записываются новые песни, которые зрители скоро смогут услышать. С чем связано прекращение сотрудничества Юли с Фадеевым? Ну, в этой жизни всякое бывает. Времена меняются, что-то заканчивается, что-то начинается. Тем не менее жизнь продолжается. И, наверное, это самое хорошее, что с каждым из нас может случиться», — так прокомментировала ситуацию Сажина в интервью «Экспресс-газете».

Поговаривают, что основной причиной такого решения стал конфликт мужа Юлии Александра Аршинова с продюсерами певицы. «Этот муж приезжает с Юлей на концерты. Иногда сам привозит ее как водитель. Потом сидит в гримерке и поет ей в уши: «Ой, Юленька, ты такая звезда, а ездишь на такой нестатусной машине. Потребуй у продюсеров другую! И почему ты летаешь эконом-классом? Тебе по статусу положен бизнес-класс». Сама Юля — очень простой человек. У нее нет особых запросов. Получает она очень мало — 15 процентов от гонорара. Но под влиянием мужа она тоже начинает что-то требовать. Естественно, продюсерам это не нравится», — рассказывал бывший участник коллектива Савичевой в интервью тому же изданию еще до появления у звезды малышки Ани.

Фото: Instagram

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