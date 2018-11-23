Новый директор Юлии Савичевой подтвердила ее уход от Максима Фадеева

31-летняя певица Юлия Савичева долгие годы сотрудничала с известным продюсером Максимом Фадеевым. Именно он помог артистке построить карьеру, но, по слухам, не одобрил ее решение заняться своей личной жизнью и семьей. После рождения дочери Ани артистка не стала засиживаться в декрете и вернулась на сцену. Уже тогда появилась информация о том, что Савичева подумывает расторгнуть отношения с Фадеевым.

Сейчас в официальных группах Юлии в соцсетях нет упоминания продюсерского центра Максима Фадеева, а ее директором и пиар-агентом стала Юлия Сажина, экс-сотрудница Фадеева. «Юля работает с новой командой. У нее все хорошо. Записываются новые песни, которые зрители скоро смогут услышать. С чем связано прекращение сотрудничества Юли с Фадеевым? Ну, в этой жизни всякое бывает. Времена меняются, что-то заканчивается, что-то начинается. Тем не менее жизнь продолжается. И, наверное, это самое хорошее, что с каждым из нас может случиться», — так прокомментировала ситуацию Сажина в интервью «Экспресс-газете».