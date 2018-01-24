Шарлотт Палермино неделю ела только пасту и сбросила вес.

30-летняя Шарлотт Палермино живет в Бруклине и ведет блог, читать который худеющим строго воспрещено. На его страницах ежедневно появляются снимки десертов, пиццы и пасты — все это является неотъемлемой частью рациона его хозяйки. В подростковом возрасте девушка страдала расстройством пищевого поведения и сейчас относится к еде как к празднику, который несовместим с беспокойством и подсчетом калорий.

В начале этого года Шарлотт провела эксперимент: неделю питалась только домашней пастой. Помимо этого, она поставила несколько правил: не перекусывать, не пить алкоголь и содержащие кофеин напитки. Во время эксперимента Шарлотт чувствовала приливы энергии и занималась спортом, пишет американский Elle. Результат превзошел все ожидания: она похудела на 2 килограмма 300 граммов.