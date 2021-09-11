Новые изменения в законе о суррогатном материнстве: для кого он будет действовать

«Сохранено главное, о чем велся разговор, о том, чтобы прекратилась эта трансграничная преступность, прекратился "экспорт" детей за рубеж с неизвестной судьбой. Это и было основное. Мы рады тому, что акцент сделан на запрете иностранным гражданам пользоваться услугами российских суррогатных матерей», — считает иерей Федор.

Многие центры планирования семьи уже отказывают в услугах суррогатных матерей даже тем парам, в которых один из супругов является гражданином другого государства.

Однако, женщины, которые на данный момент находятся в положении, для того чтобы передать ребенка иностранной стороне, вероятнее всего смогут это сделать даже после вступления в силу нового закона. «Очень надеемся, что девочкам, которые сейчас вынашивают, дадут спокойно родить и передать детей их биологическим родителям-иностранцам, даже если закон будет принят и вступит в силу в ближайшее время», — рассказала суррогатная мать Нина Дмитрушина «Газете.ру».

Не все согласны с новыми поправками в законе, ведь убыль населения в нашей стране растет с каждым годом. И теперь, по новым требованиям церкви, не только иностранцам, но и одиноким мужчинам, а также парам, находящимся в гражданском браке, нельзя будет воспользоваться услугами суррогатных матерей. Это может привести к тому, что эти люди уедут из страны туда, где стать родителями для них будет возможно.