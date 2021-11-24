Вакцинирование детей, новый эпидемический подъем и не только: нововведения по COVID-19

Количество заболевших больше всего сократилось в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге. Доля новых случаев заражения снизилась на 35%, отметила вице-премьер на совещании. Также по стране сократился на 11% и коечный фонд для пациентов с COVID-19, однако уровень смертности остается прежним.

При этом Татьяна Голикова заявила, что в России ожидается новый эпидемический подъём, которого не избежали и другие страны. В связи с этим необходима коллективная иммунизация, которая, например, в Москве и Липецкой области уже близка к 80%.

Также стало известно, что сегодня в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Прививки будут проводиться с разрешения родителей, а по достижении 15 лет с согласия самого подростка. Теперь Владимир Путин предложил рассмотреть вариант создания вакцины от COVID-19 для детей от двух лет.

Помимо всего прочего, Голикова предложила увеличить действие сертификатов у переболевших вирусом до года, поскольку на данный момент этот период составляет 6 месяцев. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», при одобрении президента период активности документа будет продлён.