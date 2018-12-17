Новой «Мисс Вселенной» названа 24-летняя филиппинка

Всего несколько часов назад завершился грандиозный конкурс красоты «Мисс Вселенная»-2018. Победительницей была признана 24-летняя волонтер благотворительных организаций Катриона Грей из Филиппин. Корону на голову девушки надела Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР, которая стала обладательницей титула в прошлом году. Второе место досталось участнице из Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

По информации ФАН, Катриона стала первой филиппинкой, которая получила как национальный титул, так и международный. Кстати, Грей родилась в Австралии. Ее мать — коренная филиппинка, а отец имеет австралийские корни.