Новое «Возвращение в Простоквашино» бьет все рекорды просмотров и «лайков»

Менее чем за сутки с момента публикации в социальной сети «Вконтакте» новая серия «Возвращения в Простоквашино» набрала почти 8 миллионов просмотров. В «Одноклассниках» мультфильм посмотрели более 5,7 миллиона интернет-пользователей.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого мальчика озвучивает юный актер Алексей Онежен. И главное — кот Матроскин заговорил голосом старшего сына покойного Олега Павловича Табакова, Антона Табакова.