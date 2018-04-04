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Новое «Возвращение в Простоквашино» бьет все рекорды просмотров и «лайков»

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Кадр из 1 серии «Возвращения в Простоквашино»
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На днях легендарная киностудия «Союзмультфильм» выпустила новую серию суперпопулярного в 1980-е мультфильма про семью из Простоквашино.

Менее чем за сутки с момента публикации в социальной сети «Вконтакте» новая серия «Возвращения в Простоквашино» набрала почти 8 миллионов просмотров. В «Одноклассниках» мультфильм посмотрели более 5,7 миллиона интернет-пользователей.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого мальчика озвучивает юный актер Алексей Онежен. И главное — кот Матроскин заговорил голосом старшего сына покойного Олега Павловича Табакова, Антона Табакова.

Серия понравилась не всем. «Совсем не то, нет той атмосферы мультфильма. Я считаю, вам никогда не получится переплюнуть советских мультипликаторов и актеров озвучки, лучше придумайте что-то новое», — написал один из комментаторов. А как вам первая серия нового «Простоквашино»?

Фото: Global Look Press, Kinopoisk.ru

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