Новое «Возвращение в Простоквашино» бьет все рекорды просмотров и «лайков»

Менее чем за сутки с момента публикации в социальной сети «Вконтакте» новая серия «Возвращения в Простоквашино» набрала почти 8 миллионов просмотров. В «Одноклассниках» мультфильм посмотрели более 5,7 миллиона интернет-пользователей.
В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого мальчика озвучивает юный актер Алексей Онежен. И главное — кот Матроскин заговорил голосом старшего сына покойного Олега Павловича Табакова, Антона Табакова.
Серия понравилась не всем. «Совсем не то, нет той атмосферы мультфильма. Я считаю, вам никогда не получится переплюнуть советских мультипликаторов и актеров озвучки, лучше придумайте что-то новое», — написал один из комментаторов. А как вам первая серия нового «Простоквашино»?
Фото: Global Look Press, Kinopoisk.ru