Новая жена Григория Антипенко родила ему четвертого сына

Долгое время о личной жизни звезды сериала «Не родись красивой» Григория Антипенко ничего не было слышно. На недавнем сборе труппы театра имени Евгения Вахтангова актер огорошил коллег и журналистов неожиданным признанием.

«Главное событие этого года для меня — рождение моего младшего сына, все остальное меркнет на его фоне. Мы назвали его Афанасием, ласково зовем Афоней. Сын родился 3 июля этого года, в один день с третьим сыном Федором, спустя ровно 10 лет. Такое вот мистическое совпадение. Самому старшему Александру в этом году будет 20 лет, Ивану исполнилось 12 и Федору 10», — цитирует Teleprogramma.pro.

Антипенко также признался, что ограничиваться четырьмя детьми, если на то будет воля случая, не планирует. «Сколько бы ни было, все будут мои», — отметил он. Артист хотел бы стать отцом девочки.

Малыш родился в браке Григория с его новой избранницей. Имя и профессию новой супруги он называть не стал.

Passion.ru поздравляет любимого актера!