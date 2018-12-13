Новая молодая жена Сергея Шнурова сократила зарплаты музыкантам «Ленинграда»

В этом году в личной жизни Сергея Шнурова произошли большие перемены — он успел развестись с Матильдой Шнуровой и жениться вновь. Четвертой супругой рокера стала дочь российского бизнесмена Валерия Абрамова Ольга. Говорят, девушка тут же стала главной в семье — настолько, что вмешалась в финансовые и кадровые дела группы «Ленинград».

«Новая жена Шнура вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя. Ольга быстро завладела доверием Шнура. Она ему говорит: «Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше». А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить. Видимо, Шнур серьезно влюблен, поэтому дал Ольге полный карт-бланш: мол, поступай как считаешь нужным», — цитирует источника, близкого к группе, газета «Комсомольская правда».