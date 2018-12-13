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Новая молодая жена Сергея Шнурова сократила зарплаты музыкантам «Ленинграда»

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я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Абрамова и Сергей Шнуров

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По информации СМИ, 27-летняя Ольга Абрамова «прибрала к рукам» финансы группы «Ленинград».

В этом году в личной жизни Сергея Шнурова произошли большие перемены — он успел развестись с Матильдой Шнуровой и жениться вновь. Четвертой супругой рокера стала дочь российского бизнесмена Валерия Абрамова Ольга. Говорят, девушка тут же стала главной в семье — настолько, что вмешалась в финансовые и кадровые дела группы «Ленинград».

«Новая жена Шнура вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя. Ольга быстро завладела доверием Шнура. Она ему говорит: «Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше». А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить. Видимо, Шнур серьезно влюблен, поэтому дал Ольге полный карт-бланш: мол, поступай как считаешь нужным», — цитирует источника, близкого к группе, газета «Комсомольская правда».

Недавно Шнуров во время своего визита в студию шоу «Вечерний Ургант» в своей обычной шутливой манере объяснил, почему так быстро женился на новой возлюбленной: «Знаете, а я просто всегда готов! Я вообще люблю свадьбы, поэтому никогда не останавливаюсь!». Поговаривают, что Ольга уже ждет своего первенца от новоиспеченного мужа, но эти слухи Сергей предпочел не комментировать.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram, архивы пресс-служб

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