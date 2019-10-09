Новая клиника, дежурство родных, восстанавливающие процедуры: в Сети появилась свежая информация о здоровье Заворотнюк

У поклонников Анастасии Заворотнюк появилась надежда на ее скорое возвращение как минимум в социальные сети, как максимум — к работе: звезду перевели в другую клинику. Заведение, специализирующееся на реабилитации тяжелобольных пациентов, работает над восстановлением подвижности правой руки актрисы.

«Из-за заболевания у Анастасии развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться», — передает Telegram-канал Mash.

Инсайдеры утверждают: врачи назначили женщине занятия в зале эрготерапии, ввели особые водные процедуры. Родственники актрисы дежурят рядом круглосуточно, также у медицинского центра стоит карета «Скорой помощи».

Родные пока никак не прокомментировали эту информацию.