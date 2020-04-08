Никас Сафронов в свой день рождения попал в ДТП
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Фото: Instagram
8 апреля Никасу Сафронову исполнилось 63 года. Но его праздник омрачился неприятным и опасным инцидентом: художник попал в ДТП по пути в магазин, где он собирался купить продукты для именинного ужина, сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, ДТП спровоцировал уснувший за рулем водитель такси. Он врезался в две машины, среди них была дорогая иномарка Никаса Сафронова.
«Оп заснул за рулем, люди устают и такое случается, — приводит слова Никаса Сафронова Mash. — Я остановился на красный согнал светофора, голова побаливает». Художник также добавил, что разбил губу и лишился зуба во время аварии.
Водитель второй машины пострадал намного сильнее: он в тяжелом состоянии.
Напомним, в сентябре Никас Сафронов сам стал виновником аварии: он спешил на вечер памяти Аллы Вербер и врезался в чужой автомобиль. Тогда, к счастью, обошлось без серьезных последствий.
Фото и видео: Instagram
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