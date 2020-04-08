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Никас Сафронов в свой день рождения попал в ДТП

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Никас Сафронов в мастерской

Фото: Instagram

Праздник художника омрачился по чужой вине.

8 апреля Никасу Сафронову исполнилось 63 года. Но его праздник омрачился неприятным и опасным инцидентом: художник попал в ДТП по пути в магазин, где он собирался купить продукты для именинного ужина, сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал уснувший за рулем водитель такси. Он врезался в две машины, среди них была дорогая иномарка Никаса Сафронова.

«Оп заснул за рулем, люди устают и такое случается, — приводит слова Никаса Сафронова Mash. — Я остановился на красный согнал светофора, голова побаливает». Художник также добавил, что разбил губу и лишился зуба во время аварии.

Водитель второй машины пострадал намного сильнее: он в тяжелом состоянии.

Напомним, в сентябре Никас Сафронов сам стал виновником аварии: он спешил на вечер памяти Аллы Вербер и врезался в чужой автомобиль. Тогда, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

Фото и видео: Instagram

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