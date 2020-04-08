Никас Сафронов в свой день рождения попал в ДТП

8 апреля Никасу Сафронову исполнилось 63 года. Но его праздник омрачился неприятным и опасным инцидентом: художник попал в ДТП по пути в магазин, где он собирался купить продукты для именинного ужина, сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал уснувший за рулем водитель такси. Он врезался в две машины, среди них была дорогая иномарка Никаса Сафронова.

«Оп заснул за рулем, люди устают и такое случается, — приводит слова Никаса Сафронова Mash. — Я остановился на красный согнал светофора, голова побаливает». Художник также добавил, что разбил губу и лишился зуба во время аварии.

Водитель второй машины пострадал намного сильнее: он в тяжелом состоянии.