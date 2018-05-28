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Никакой поддержки в старости? Государство призывает россиян копить на пенсии самостоятельно

Россияне могут лишиться привычной пенсионной системы.

Заявление первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова на Санкт-Петербургском экономическом форуме об отсутствии намерения размораживать пенсионные накопления россиян и о том, что институт обязательных взносов будет ликвидирован, вызвало бурные обсуждения. Реформа пенсионной системы в России может обернуться трагедией для тех, чьи доходы нельзя назвать высокими, предупреждают эксперты.

В качестве замены привычной системе пенсионных накоплений политики намерены обязать всех работающих россиян перечислять от одного до шести процентов от зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, и до конца этого года Государственная дума РФ планирует ввести эту систему специальным законом.

«В этой схеме приоритетом является не стаж работника, как сейчас, когда за стаж начисляются баллы, а уровень сиюминутного дохода. А в России более 20 миллионов человек, в том числе работающие, имеют доход ниже прожиточного минимума — то есть им просто не с чего отчислять средства на пенсионные накопления», — прокомментировал предлагаемую Силуановым систему проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в разговоре «Ридусом». Другими словами, хорошо жить на пенсии будут те, у кого есть возможность хорошо жить и на данный момент, а те, кто едва сводит концы с концами, рискует закончить свои дни в бедности.

Впервые пенсионные накопления россиян были заморожены в 2014 году, заморозка продлевалась ежегодно до конца 2017-го. В декабре 2017 года президент одобрил заморозку пенсионных накоплений до 2020 года.

Вопрос об изменениях в пенсионной системы стоит из-за дефицита Пенсионного фонда России (ПФР) , который на сегодняшний день составляет 150—200 миллиардов рублей, сообщает Рамблер. На 100 работников сейчас приходится около 50 неработающих граждан. Согласно прогнозам экспертов, к началу 2020-х годов показатель вырастет до 75, а к 2030-му превысит 90.

А как планируете вы копить на старость?

Фото: globallookpress

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