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«Никакая сила неподвластна, только Бог»: певица МакSим рассказала о страшном диагнозе своего отца

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я выбрал вместо рекламы.
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МакSим

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35-летняя певица МакSим поделилась с поклонниками печальной новостью из жизни своей семьи.

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, решилась на откровенный и эмоциональный рассказ о том, какая трагедия постигла их семью. Отец исполнительницы, вопреки всем прогнозам, продолжает бороться с онкозаболеванием — сейчас болезнь уже на 4-й стадии, и мужчина остался в палате одной из московских клиник один.

«Не выпускай🖐🏻 4 стадия онкологии. 18 курсов химиотерапии. 27 курсов облучения. Еще 9 — головного мозга. Вроде все.. Папочка, как я рада, что мы это все прошли!! В палате не осталось никого, кроме Сергея Орефьевича, моего папы.. Здесь никакая сила неподвластна, только Бог! Любите жизнь! Любите родителей! Цените каждый момент.. Здесь и сейчас», — подписала Марина видеоролик, в котором ее отец исполняет проникновенную песню, аккомпанируя себе на гитаре (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно певица дала первый концерт после того, как ушла со сцены из-за ухудшения здоровья. У артистки были проблемы с сосудами, и чтобы восстановиться, девушка отправилась на Алтай. Сейчас самочувствие Марины стало лучше, но она все еще не работает в полную силу, к тому же не отлучается от родных.

Фото и видео: Instagram

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