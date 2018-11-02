«Никакая сила неподвластна, только Бог»: певица МакSим рассказала о страшном диагнозе своего отца

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, решилась на откровенный и эмоциональный рассказ о том, какая трагедия постигла их семью. Отец исполнительницы, вопреки всем прогнозам, продолжает бороться с онкозаболеванием — сейчас болезнь уже на 4-й стадии, и мужчина остался в палате одной из московских клиник один.

«Не выпускай🖐🏻 4 стадия онкологии. 18 курсов химиотерапии. 27 курсов облучения. Еще 9 — головного мозга. Вроде все.. Папочка, как я рада, что мы это все прошли!! В палате не осталось никого, кроме Сергея Орефьевича, моего папы.. Здесь никакая сила неподвластна, только Бог! Любите жизнь! Любите родителей! Цените каждый момент.. Здесь и сейчас», — подписала Марина видеоролик, в котором ее отец исполняет проникновенную песню, аккомпанируя себе на гитаре (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).