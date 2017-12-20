Жена мотивационного коуча Ника Вуйчича родила двойню.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook. СМИ сообщают, что девочки появились на свет совершенно здоровыми.

35-летний австралийский писатель, певец, мотивационный коуч и основатель некоммерческой организации «Жизнь без конечностей» Ник Вуйчич стал папой! Его красавица-жена Канаэ родила двух дочек.

Напомним, что сам Ник родился с редким наследственным заболеванием — синдромом тетраамелии. Дети с таким диагнозом появляются на свет без рук и ног. Несмотря на это, мужчина сделал успешную карьеру, обзавелся двумя сыновьями Киеси и Деяном Леви и теперь еще двумя дочками.

Фото: globallookpress, instagram, facebook