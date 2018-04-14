Нежные стихи и неожиданные фото: как муж, дети и бывший поздравили Аллу Пугачеву

Сегодня легенда российской эстрады, Алла Борисовна Пугачева, отмечает 69-летие. Ее поздравляют друзья, коллеги и близкие. Мы собрали самые интересные посты в Instagram, посвященные Примадонне.
Самое трогательное поздравление опубликовал муж певицы, Максим Галкин. «С днем рождения, любимая!», — написал он под видеороликом, в котором артистку поздравляют ее дети.
Старшая дочь артистки опубликовала редкое семейное фото:
Бывший муж собрал для любимой видеоклипы и коллажи:
И посвятил ей песню:
Олеся Судзиловская показала забавные фотографии с праздника, Наталья Королева сделала коллаж из архивных снимков. Примадонну также поздравили Александр Буйнов, Стас Михайлов, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, чета Юдашкиных, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина, Катя Лель, Юлия Началова, Анастасия Волочкова, Виктория Лопырева, Елена Корикова и другие друзья и коллеги по шоу-бизнесу.
«Дорогая Алла, с днем рождения! Возвышенных тебе чувств и низменных желаний. Лучше раньше, чем никогда. Соскучишься — заходи: "Я знаю веселые сказки таинственных стран..."», — написал Валерий Леонтьев.
Присоединяемся к поздравлениям!
Фото: instagram