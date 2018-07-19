Нежелание иметь детей, ветреность и ссоры с родными: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу

Говорят, что на днях поп-звезда Майли Сайрус и актер из «Голодных игр» Лиам Хемсворт крупно поссорились из-за... нежелания артистки наконец остепениться, как можно скорее сыграть свадьбу и завести детей. Якобы поэтому влюбленные и вовсе отменили свадьбу, хотя их роман еще не закончен.

Косвенное подтверждение этим слухам можно увидеть в Instagram Майли — певица удалила из микроблога все фотографии. Поклонники уверены, что она очень переживает из-за конфликта с возлюбленным. Тем временем инсайдер рассказал в интервью австралийской версии журнала OK!, что родные Лиама всячески настраивают его против Майли.