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Нежелание иметь детей, ветреность и ссоры с родными: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу

Серый слайд, который
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

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В западных СМИ появилась информация, что 25-летняя певица Майли Сайрус и 28-летний актер Лиам Хемсворт больше не собираются к алтарю, однако все еще вместе.

Говорят, что на днях поп-звезда Майли Сайрус и актер из «Голодных игр» Лиам Хемсворт крупно поссорились из-за... нежелания артистки наконец остепениться, как можно скорее сыграть свадьбу и завести детей. Якобы поэтому влюбленные и вовсе отменили свадьбу, хотя их роман еще не закончен.

Косвенное подтверждение этим слухам можно увидеть в Instagram Майли — певица удалила из микроблога все фотографии. Поклонники уверены, что она очень переживает из-за конфликта с возлюбленным. Тем временем инсайдер рассказал в интервью австралийской версии журнала OK!, что родные Лиама всячески настраивают его против Майли.

Напомним, Сайрус и Хемсворт были вместе с 2009 года, но с большим перерывом — тогда пара рассталась из-за резкой смены имиджа Майли от «хорошей девочки» до настоящей оторвы. Но в начале 2016-го влюбленные все равно сошлись и обручились.

Фото: Nancy Kaszerman, Regina Wagner, Jayne Russell / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / Clevver News

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