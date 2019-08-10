«Невероятно хорош собой»: сын и внучка поздравили Олега Стриженова с 90-летием

В эту субботу, 10 августа, народный артист СССР Олег Стриженов, празднует 90-летие. Лауреата многих театральных премий, в том числе премии "Золотой Орел", члена Национальной Академии кинематографических искусств и наук России поздравил телеграммой президент России Владимир Путин, а близкие люди — собрались рядом.

«Олеся (Олег Александрович), и в 90 (девяносто!!!), согласитесь, невероятно хорош собой! Он остроумен, ироничен и позитивно настроен! Дай Бог каждому! Загадал желание между двумя Александрами! Три поколения вместе! 10.08.19», — написал под трогательной фотографией Александр Стриженов, супруг Екатерины Стриженовой.