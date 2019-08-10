passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Невероятно хорош собой»: сын и внучка поздравили Олега Стриженова с 90-летием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Александра и Александр Стриженовы

Фото: Instagram Екатерины Стриженовой
Екатерина и Александр Стриженовы поделилась семейной фотографией, на которой собрались три поколения вместе.

В эту субботу, 10 августа, народный артист СССР Олег Стриженов, празднует 90-летие. Лауреата многих театральных премий, в том числе премии "Золотой Орел", члена Национальной Академии кинематографических искусств и наук России поздравил телеграммой президент России Владимир Путин, а близкие люди — собрались рядом.

«Олеся (Олег Александрович), и в 90 (девяносто!!!), согласитесь, невероятно хорош собой! Он остроумен, ироничен и позитивно настроен! Дай Бог каждому! Загадал желание между двумя Александрами! Три поколения вместе! 10.08.19», — написал под трогательной фотографией Александр Стриженов, супруг Екатерины Стриженовой.

«Как приятно наблюдать такие добрые фото», «С днем рождения!!! Здоровья и радости», «Здоровья и долгих лет Олегу Александровичу», «Какой же он был красивый в молодости !!!👍 С днем рождения, долгие ему лета», «90 и так прекрасно выглядит, обалдеть» — восхищаются подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!