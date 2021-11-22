Нет QR-кода — на выход: в общественном транспорте Татарстана начал действовать новый закон

С сегодняшнего дня власти Татарстана внедрили обязательное наличие QR-кодов у жителей для посещения общественных мест, в том числе и транспорта. Это привело к массовым конфликтам между пассажирами и работниками общественного транспорта. Кондукторы и сотрудники правоохранительных органов в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро занимаются проверкой паспортов и наличия документов, подтверждающих их право на нахождение в общественных местах: сертификатов о вакцинации, медотводов и справок о перенесенной болезни COVID-19.

Людей, не имеющих при себе QR-кода, массово высаживают из транспорта. Так, около 800 человек попросили покинуть троллейбусы и трамваи в Казани за неимением подтверждающего документа. «Нет QR-кода или медотвода — на выход. Люди либо возвращаются домой, либо идут пешком», — сообщает о ситуации Telegram-канал «В Татарстане Поймут».

Также проверку проводят в метро. Среди пассажиров более ста пытались незаконно пройти внутрь, а некоторые люди предъявляли ненастоящие коды. С ними правоохранители продолжили разбирательства в отделе.

Жители Казани решили бороться с ситуацией своим способом. Граждане организовали собственное «такси», где готовы оказать друг другу помощь и подвезти до нужного пункта тех, кому нет доступа в общественный транспорт по определенным причинам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.