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«Нет признаков, что она собралась на пенсию»: в Великобритании ответили на слухи об отречении Елизаветы II от трона

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Королева Елизавета II и принц Чарльз

Фото: EAST NEWS

Королева не откажется от титула в любом возрасте.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что королева Великобритании Елизавета II начала процедуру подготовки отречения от престола в пользу своего старшего сына — 71-летнего принца Чарльза. Сообщалось, что Елизавета II передаст ему трон, когда ей исполнится 95 лет — в 2021 году.

В Букингемском дворце опровергли эти сведения, заявив, что 93-летняя Елизавета II не планирует отказываться от престола ни в 95 лет, ни в любом другом возрасте. Об этом сообщило издание Daily Star Online.

Редактор Royal Central Чарли Проктор прокомментировал изданию ситуацию. «Давно предполагали, что, когда королеве исполнится 95 лет, она отойдет от общественных обязанностей, так же, как ее муж принц Филипп, — сказал Проктор. — Но я сам вижу, что происходит. Через несколько месяцев ей исполнится 94 года, и она не проявляет никаких признаков выхода на пенсию.

«Несомненно, в последние годы принц Чарльз взял на себя гораздо большую роль члена королевской семьи. И с каждым годом он будет выполнять все больше обязанностей, которые уже не под силу его матери. Этим принц Чарльз доказывает, что готов стать королем. Но Елизавета II на пенсию не собирается».

Фото: Instagram, East News

Видео: British Pathé

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