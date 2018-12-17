Нет кольца и семейных фото в блоге: Синди Кроуфорд разводится с мужем?

Поговаривают, что совсем скоро Синди Кроуфорд и ее супруг, бизнесмен Рэнди Гербер, объявят о разводе. Пара прожила в браке 20 лет, однако в последнее время, как заметили источники, близкие к семье, в интервью порталу Radar Online, чувств между ними уже не осталось. Да и обручальное кольцо красавица больше почему-то не носит, что видно на свежих снимках в ее Instagram.

Инсайдеры заявляют, что Синди все чаще в последнее время ссорилась с мужем. В итоге пара посчитала, что логичнее в такой непростой обстановке будет расстаться.