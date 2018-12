Нет кольца и семейных фото в блоге: Синди Кроуфорд разводится с мужем?

«Звоночки» о том, что в паре Гербера и Кроуфорд не все так гладко, появились еще летом этого года. Тогда супруги решили продать свой роскошный особняк в Малибу за $45 миллионов. В 2016 году супруги продали дом в курортном мексиканском городе Кабо Сан-Лукас, а уже в 2017-м предприниматель продал бренд, принадлежащий ему и Джорджу Клуни, за $1 млрд. Не для того ли Рэнди решился «подбить» свои финансовые активы, чтобы удобнее было разделить их с женой при разводе?

Напомним, у пары есть двое детей — 19-летний Пресли и 17-летняя Кайя. Оба пошли по стопам матери и стали манекенщиками. Хотя и сам Рэнди в юности дефилировал по подиуму.

Текст: Мария Мельникова

Фото: Brett Cove, Birdie Thompson, AUG/face to face, Mayer/face to face, Nancy Kaszerman / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram