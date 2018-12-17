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Нет кольца и семейных фото в блоге: Синди Кроуфорд разводится с мужем?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд

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Инсайдеры сообщили, что брак 52-летней супермодели трещит по швам.

Поговаривают, что совсем скоро Синди Кроуфорд и ее супруг, бизнесмен Рэнди Гербер, объявят о разводе. Пара прожила в браке 20 лет, однако в последнее время, как заметили источники, близкие к семье, в интервью порталу Radar Online, чувств между ними уже не осталось. Да и обручальное кольцо красавица больше почему-то не носит, что видно на свежих снимках в ее Instagram.

Инсайдеры заявляют, что Синди все чаще в последнее время ссорилась с мужем. В итоге пара посчитала, что логичнее в такой непростой обстановке будет расстаться.

«Звоночки» о том, что в паре Гербера и Кроуфорд не все так гладко, появились еще летом этого года. Тогда супруги решили продать свой роскошный особняк в Малибу за $45 миллионов. В 2016 году супруги продали дом в курортном мексиканском городе Кабо Сан-Лукас, а уже в 2017-м предприниматель продал бренд, принадлежащий ему и Джорджу Клуни, за $1 млрд. Не для того ли Рэнди решился «подбить» свои финансовые активы, чтобы удобнее было разделить их с женой при разводе?

Напомним, у пары есть двое детей — 19-летний Пресли и 17-летняя Кайя. Оба пошли по стопам матери и стали манекенщиками. Хотя и сам Рэнди в юности дефилировал по подиуму.

Текст: Мария Мельникова

Фото: Brett Cove, Birdie Thompson, AUG/face to face, Mayer/face to face, Nancy Kaszerman / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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