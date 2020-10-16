Несовершеннолетнюю дочь силовика поймали на продаже своей девственности
Супруга одного из сотрудников силовых структур рассказала, что проживает с четырьмя детьми в ведомственном общежитии. Она выяснила, что ее 17-летняя дочь недавно стала обладательницей крупной суммы. Мать заметила, что она приобрела дорогой парфюм, наушники и появилась дома в брендовой одежде. Кроме того, мать нашла у дочери-студентки крупную сумму денег.
Как пишет «Комсомольская правда», мать поговорила с несовершеннолетней, дочь рассказала ей о «продаже девственности при помощи виртуальной сводницы».
По данным издания, девушка познакомилась в Сети с женщиной, предложившей ей встречу с 47-летним мужчиной. Студентка дала согласие и увиделась с ним в отеле. Как уточнили в полиции, он якобы не знал о возрасте девушки. Правоохранительные органы подозревают женщину в вовлечении несовершеннолетних в проституцию и выясняют детали случившегося.
Ранее ученые установили, что женщины, лишившиеся девственности в подростковом возрасте, с большей вероятностью разводятся в будущем. Согласно исследованию, проведенному Университетом Айовы, 31% женщин, потерявших невинность в раннем возрасте, развелись в течение пяти лет после свадьбы, а 47% - в течение 10 лет.
Фото: Pixabay.com
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