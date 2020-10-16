Несовершеннолетнюю дочь силовика поймали на продаже своей девственности

Супруга одного из сотрудников силовых структур рассказала, что проживает с четырьмя детьми в ведомственном общежитии. Она выяснила, что ее 17-летняя дочь недавно стала обладательницей крупной суммы. Мать заметила, что она приобрела дорогой парфюм, наушники и появилась дома в брендовой одежде. Кроме того, мать нашла у дочери-студентки крупную сумму денег.

Как пишет «Комсомольская правда», мать поговорила с несовершеннолетней, дочь рассказала ей о «продаже девственности при помощи виртуальной сводницы».