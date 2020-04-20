Несмотря на социальную изоляцию 6 человек пошли на похороны, заразились коронавирусом и умерли

После этого печального случая центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили новое руководство для директоров похоронных бюро, призвав их предоставлять прямые трансляции в соответствии с государственными и федеральными ограничениями социального дистанцирования. В департаменте здравоохранения штата отметили, что в Южной Каролине зарегистрировано более 3600 подтвержденных случаев коронавируса и 107 случаев смерти от этой болезни. Около 90 процентов погибших были людьми старше 61 года. Афроамериканцы составляют 56 процентов смертей штата, связанных с коронавирусом.