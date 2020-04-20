Несмотря на социальную изоляцию 6 человек пошли на похороны, заразились коронавирусом и умерли
В США шесть пожилых жителей Южной Каролины отправились на похороны и умерли спустя несколько недель от коронавируса, сообщает Page Six. Отмечается, что все они входили в особую группу риска, для представителей которой особенно опасен COVID-19, — были афроамериканцами старше 60 лет.
После этого печального случая центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили новое руководство для директоров похоронных бюро, призвав их предоставлять прямые трансляции в соответствии с государственными и федеральными ограничениями социального дистанцирования. В департаменте здравоохранения штата отметили, что в Южной Каролине зарегистрировано более 3600 подтвержденных случаев коронавируса и 107 случаев смерти от этой болезни. Около 90 процентов погибших были людьми старше 61 года. Афроамериканцы составляют 56 процентов смертей штата, связанных с коронавирусом.
Фото: depositphotos
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