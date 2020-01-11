«Непростительная ошибка»: Иран назвал причину авиакатастрофы с Boeing 737
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
8 января под Тегераном потерпел крушение лайнер авиакомпании МАУ, на борту которого находилось 176 человек. 11 января в Twitter президента Ирана Хасана Роухани появилось заявление, что авиакатастрофа произошла по вине иранских военных: «Ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки».
Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 11 января 2020 г.
Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752
Как уточняет РИА Новости, ракету по самолёту выпустил оператор ПВО Ирана, поскольку открыл огонь, не сумев связаться с командованием из-за технических неполадок.
«У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету», — цитирует Mash командующего Военно-космическими силами КСИР (Корпус стражей исламской революции — прим.ред.) генерала Амир-Али Хаджизаде.
Ранее в субботу было опубликовано заявление Генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорилось, что гражданский «боинг» оказался очень близко от одного из важных военных объектов КСИР, а по форме и высоте полета «напоминал вражеский объект».
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube/Россия 24
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