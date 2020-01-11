«Непростительная ошибка»: Иран назвал причину авиакатастрофы с Boeing 737

«У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету», — цитирует Mash командующего Военно-космическими силами КСИР (Корпус стражей исламской революции — прим.ред.) генерала Амир-Али Хаджизаде.

Ранее в субботу было опубликовано заявление Генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорилось, что гражданский «боинг» оказался очень близко от одного из важных военных объектов КСИР, а по форме и высоте полета «напоминал вражеский объект».